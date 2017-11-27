В Румынии прошли массовые акции против коррупции

В Бухаресте в воскресенье, 26 ноября, прошла массовая акция протеста против коррупции.

По разным данным, в ней приняли участие от 10 до 20 тысяч человек. Акции также прошли в десятках других румынских городов.

Протесты направлены против председателя Палаты депутатов Ливиу Драгня и председателя Сената Кэлин Попеску-Тэричану. Оба политика подозреваются в коррупции, сообщает dpa. Драгня также ранее был судим за фальсификацию итогов выборов.

Под давлением этих политиков правительство Румынии собирается принять пакет законов, предполагающих ограничение полномочий прокуратуры, которая занимается делами по статьям о коррупции. Согласно проекту, она не сможет вести расследования против чиновников, а министерство юстиции расширит контроль над деятельностью прокуроров.

Еврокомиссия, президент Румынии Клаус Йоханнис, а также ряд румынских прокуроров и судей опасаются, что эти реформы могут привести к тому, что судебная власть перейдет под контроль политиков.

Первые демонстрации в Румынии прошли в начале февраля и продолжались несколько недель. Они стали крупнейшими в стране со времен революции 1989 года. Протесты спровоцировал законопроект, согласно которому не должны были заводиться уголовные дела в отношении коррумпированных чиновников, нанесших ущерб государству на сумму менее 44 тысяч евро.

Румынское правительство также намеревалось амнистировать заключенных, осужденных на срок до 5 лет по коррупционным делам. В начале февраля стало известно об отмене скандального декрета.