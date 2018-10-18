На юге Франции ввели режим природной катастрофы из-за наводнений

Режим природной катастрофы введен в 126 коммунах департамента Од на юге Франции из-за наводнений, сообщается в официальном вестнике страны Journal Officiel.

"Запрос на введение режима природной катастрофы из-за ущерба, нанесенного наводнениями и оползнями, был принят ", — говорится в публикации. В приложенном к заявлению списку значатся 126 коммун департамента Од.

Ранее в отдельных районах департамента Од за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков. Усилению наводнения способствовал ветер, порывы которого достигали 100 километров в час и препятствовали стоку воды. По последним данным, в результате наводнений погибли 14 человек.