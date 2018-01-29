В Париже Сена вышла из берегов: закрыли семь станций метро

Сегодня ночью уровень воды в реке Сена в Париже достиг своего пика, поднявшись до отметки 5,84 метров, сообщает Le Figaro.

Специалисты отметили, что уровень воды в Сене более чем на четыре метра выше нормы.

"Этот показатель ниже уровня наводнения, которое было в июне 2016 года (6,10 метров, - ред.) и очень далеко от исторического максимума 1910 года, когда вода поднялась до 8,62 метра", - говорится в сообщении.

До 5 февраля закрыли семь парижских станций метро, отменили экскурсии на катерах.

23 января в Сене и Рейне продолжил подниматься уровень воды. Проливные дожди не прекращаются и власти Парижа и Страсбурга предпринимают меры безопасности.