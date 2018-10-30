Центральную Францию засыпало снегом

В регионах центральной Франции из-за массовых снегопадов произошел транспортный коллапс.

Из-за сложных погодных условий в нескольких департаментах объявлен "оранжевый" уровень предупреждения об опасности.

По данным местной власти, из-за снега и гололеда на дорогах застряли более двух тысяч автомобилей, около 195 тыс. домов были обесточены.

В связи с ненастьем также частично парализовано движение железнодорожного транспорта, из-за чего сотни людей были вынуждены ночевать на вокзалах, в частности в Лионе, а также в вагонах поездов.

По прогнозам, во вторник похолодание и снег должны добраться до Парижа и регионов вокруг.

Для ликвидации последствий непогоды и спасения людей привлечена Национальная жандармерия.

В частности, более тысячи человек были временно размещены в экстренно оборудованных помещениях, включая обеспечение питанием и водой.