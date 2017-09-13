Франция готовится к наводнениям: несколько районов объявили "оранжевый уровень"

В восьми департаментах на северо-востоке Франции объявили оранжевый уровень опасности в результате сильных дождей и наводнений, сообщает The Local France.

"Метео-Франс, метеорологическая служба страны, объявила оранжевый уровень опасности - второй самый высокий уровень предупреждения - для восьми департаментов", - говорится в сообщении.

Среди них департаменты Об, Марна, Верхняя Марна, Мерт и Мозель, Мец, Мозель, Сена и Марна, а также Нижний Рейн.

Национальное метеорологическое агентство прогнозирует, что вечером дождь усилится, его сила увеличится ближе к 18:00.

Сообщается, что предупреждение синоптиков об опасности будет действовать до утра четверга, 14 сентября.