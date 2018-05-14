Последнее обновление: 14.05.2018 17:46

На юг Франции обрушились сильные снегопады

На юг Франции, несмотря на весну, обрушились сильные снегопады; в трех департаментах страны объявлен оранжевый, предпоследний уровень метеоопасности.

Как сообщает The Connexion, французский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в департаментах Ардеш, Верхняя Луара и Лозер в воскресенье, 13 мая, а затем продлил его до утра 15 мая.

По прогнозам синоптиков, на высотах от 900 до 1300 метров и выше выпадет от 5 до 35 см снега.

Согласно сообщению, снегопады могут нарушить транспортное сообщение в стране. В то же время телеканал La Chaine Meteo отмечает, что сильный поздний снег "не является чем-то необычным".

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