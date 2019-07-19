Последнее обновление: 19.07.2019 17:41

Во Франции температура впервые достигла 46

Метеорологическая служба Франции Meteo France сообщила, что во время июньской жары температура впервые в истории измерений в стране достигла 46 градусов по Цельсию, а не 45,9 градуса, как сообщалось ранее.

В конце июня во Франции установилась аномально жаркая погода. Пик высоких температур пришелся на последнюю неделю месяца, когда несколько раз был побит абсолютный температурный рекорд. Сначала была зафиксирована температура плюс 44,3 градуса в городе Карпантра (департамент Воклюз) на юго-востоке страны, затем столбик термометра поднялся до отметки плюс 45,1 градуса в коммуне Вильвьей в этом же департаменте. Позже сообщалось, что 28 июня в населенном пункте Галларг-ле-Монтюе департамента Гар была зафиксирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений во Франции - плюс 45,9 градуса.

Однако после анализа всех данных, полученных Государственной климатологической сетью (RCE), которая включает около 800 станций, метеорологи заявили, что 28 июня в 10 километрах от Галларг-ле-Монтюе в городе Верарг столбик термометра достиг 46 градусов по Цельсию.

"Новый абсолютный температурный рекорд, зарегистрированный во Франции, официально составляет 46,0 градуса", - отмечается на сайте метеорологической службы страны.

еперь Франция занимает шестое место среди европейских стран с самой высокой температурой, уступая Греции (48 градусов), Португалии (47,4 градуса), Испании (47,3 градуса), Италии (47,2 градуса) и Боснии и Герцеговине (46,2 градуса), отмечает служба.

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