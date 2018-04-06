Последнее обновление: 06.04.2018 17:46

В Париже из-за непогоды закрыли Эйфелеву башню

Главная парижская достопримечательность — Эйфелева башня — в среду временно закрыта для посетителей из-за сильного ветра, принесенного в столицу ураганом "Элеанор".

"Из-за неблагоприятных погодных условий Эйфелева башня закрыта для посетителей", — говорится в заявлении администрации башни.

По данным французской метеорологической службы, из-за сильного ветра, скорость которого местами достигает 140 километров в час, оранжевый уровень опасности был введен в 51 департаменте страны.

Как сообщила агентству Франс Пресс французская экстренная служба Sécurité civile, в нескольких департаментах из-за урагана пострадали в общей сложности 9 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии.

В национальной компании электроснабжения Enedis ранее сообщили, что 200 тысяч домов были отрезаны от подачи электроэнергии из-за урагана.

Далее по теме
Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2018>
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование