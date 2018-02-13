Добыча сланцевой нефти в США в марте вырастет 15-й месяц подряд - EIA

Добыча сланцевой нефти в США в марте вырастет пятнадцатый месяц подряд, прогнозирует Управление энергетической информации (EIA).

Производство ресурсов сланцевой нефти в США в следующем месяце увеличится на 111.000 баррелей в сутки к февралю до 6,76 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного обзора ведомства.

Добыча нефти на крупнейшем нефтяном бассейне США – Permian – в марте вырастет на 75.000 баррелей в сутки и составит 3 миллиона баррелей в сутки; производство на месторождении Bakken в Северной Дакоте увеличится на 6.800 баррелей в сутки до 1,22 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти на участке Eagle Ford, как ожидается, вырастет на 18.000 баррелей в сутки до 1,3 миллиона баррелей в сутки.

Предполагается, что добыча природного газа в США в марте увеличится двенадцатый месяц подряд до рекордных 64,9 миллиарда кубических футов в сутки, или примерно 1,8 миллиарда кубических метров в сутки.

EIA также прогнозирует рост добычи газа в следующем месяце на всех крупных сланцевых формациях, за исключением Anadarko, штат Оклахома, и Западного Техаса. Основной вклад в прирост добычи внесёт блок Appalachia, куда входят формации Marcellus и Utica.

В январе добытчики пробурили 1.246 скважины на крупнейших сланцевых месторождениях в США, завершили – 1.125. Число пробуренных, но незаконченных скважин, составляет 7.609, следует из обзора.