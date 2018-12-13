ЕЦБ формально завершил скупку активов, продолжит реинвестирование

Европейский центробанк в четверг объявил о формальном завершении программы скупки активов объемом 2,6 триллиона евро ($2,95 триллиона), но сообщил, что продолжит реинвестировать поступления от погашения истекающих облигаций в течение длительного периода после начала повышения процентных ставок.

По итогам заседания ЕЦБ оставил депозитную ставку overnight на уровне минус 0,40 процента годовых. Основная ставка рефинансирования, определяющая стоимость кредитования в экономике, осталась на уровне 0,0 процента, ставка экстренного кредитования для банков - 0,25 процента.

Совет управляющих регулятора ждет, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях как минимум до конца лета 2019 года и в любом случае столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить уровень инфляции чуть ниже, но вблизи 2 процентов в среднесрочной перспективе.

ЕЦБ сообщил, что будет продолжать реинвестировать поступления от погашения истекающих облигаций столько времени, сколько потребуется для поддержания благоприятных условий с ликвидностью и достаточного уровня аккомодации денежно-кредитной политики.