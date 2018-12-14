Драги намерен стимулировать экономику, несмотря на завершение скупки активов

Европейский центробанк в четверг официально завершил масштабную программу количественного смягчения, но пообещал продолжать стимулирование экономики, столкнувшейся с неожиданным замедлением роста и политической нестабильностью.

“Сохраняющаяся уверенность и усиливающаяся осторожность” - так глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции описал то, что стало основой для прекращения программы скупки облигаций на 2,6 триллиона евро ($2,95 триллиона) после почти четырех лет количественного смягчения.

В ответ на вопрос о том, насколько, по его мнению, беспрецедентные меры стимулирования помогли экономике еврозоны выйти из финансового кризиса 2007/08 годов, он сказал, что в последние четыре года количественное смягчение порой было “единственным двигателем оживления экономики”.

Надеясь придать уверенности рынкам, ЕЦБ повторил обещание сохранять ключевые ставки на текущих сверхнизких уровнях как минимум до конца лета 2019 года и продолжать реинвестировать поступления от погашения истекающих облигаций столько времени, сколько потребуется.

Решение о реинвестициях было принято единогласно, сказал Драги. Точные сроки “продолжительного периода” для реинвестирования на заседании в четверг, по его словам, не обсуждались, так же как и сроки повышения ставок.

“Риски для прогноза экономического роста еврозоны по-прежнему можно оценить как в целом сбалансированные”, - сказал глава ЕЦБ.

Но баланс сдвигается вниз из-за неопределенности, “связанной с геополитическими факторами, угрозой протекционизма, уязвимости развивающихся рынков и волатильности финансовых рынков”.

По словам Драги, “значительные монетарные стимулы все еще необходимы, чтобы поддержать дальнейшее усиление внутреннего ценового давления и изменения инфляции в среднесрочной перспективе”.

По итогам заседания ЕЦБ оставил депозитную ставку overnight на уровне минус 0,40 процента годовых, тогда как основная ставка рефинансирования, определяющая стоимость кредитования в экономике, осталась на уровне 0,0 процента.