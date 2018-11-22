Чиновники ЕЦБ поддерживают план сворачивания стимулов - протокол

Чиновники Европейского центробанка на заседании в октябре подчеркнули необходимость подтвердить планы сворачивания монетарного стимулирования, хотя некоторые указали на растущие риски для экономики, говорится в опубликованном в четверг протоколе.

На заседании, которое состоялось 24-25 октября, члены руководства ЕЦБ признали, что экономические данные разочаровывают, но посчитали, что общая картина по-прежнему свидетельствует о повсеместном экономическом росте и ускорении темпов инфляции.

“Важно было подчеркнуть, что поступающие данные, хотя и несколько слабее, чем ожидалось, в целом по-прежнему не противоречат продолжающемуся широкомасштабному расширению экономики еврозоны и постепенному росту инфляции”, - говорится в документе.

Центробанк по итогам заседания оставил ставки на рекордно низких уровнях, подтвердив намерение завершить программу скупки облигаций объемом 2,6 триллиона евро ($2,97 триллиона) к концу года в связи с ростом инфляции.

“Хотя (участники заседания) в целом согласились с тем, что риски для экономического роста по-прежнему можно считать в целом сбалансированными, было отмечено, что ряд факторов указывает на то, что они склоняются в сторону понижательных”, - говорится в протоколе.