ВВП Беларуси за 7 месяцев 2018 года вырос на 4,4%

ВВП Беларусь за январь-июль 2018 года вырос на 4,4%, сообщил сегодня Белстат данные первой оценки валового внутреннего продукта за 7 месяцев текущего года.

«Объем ВВП в текущих ценах составил 66,7 млрд. рублей», - говорится в сообщении.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-июле 2018 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 112,1%.

Объем промышленного производства за 7 месяцев 2018 года вырос на 7,5% и составил 61,8 млрд. рублей. При этом, горнодобывающая промышленность выросла на 3,1%, обрабатывающая промышленность – на 8,1%, снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - 6,9% и водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 0,5%.

Рост промышленного производства в июле к июню 2018 года составил 5,7%.

«Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 18,1%), изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 14,5%), транспортных средств и оборудования (на 12,5%), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 11,7%), металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 8,4%)», - говорится в сообщении Белстата РБ.