Последнее обновление: 29.09.2017 15:55

Тереза Мэй довольна прогрессом на переговорах о Brexit с Евросоюзом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что довольна прогрессом на переговорах об условиях выхода страны из Евросоюза.

"Я удовлетворена, что переговоры приносят прогресс, и жду с нетерпением развития глубокого и особого партнерства с Евросоюзом, потому что я думаю, что это отвечает интересам Великобритании и интересам Евросоюза", — сказала Мэй журналистам перед неформальным саммитом ЕС в Таллине. Ее выступление транслировалось службами ЕК.

Она отметила, что Лондон "ценит вклад, который делают проживающие в Великобритании граждане Евросоюза". "Я хочу, чтобы они остались, мы ведем переговоры об их правах", - заявила британский премьер, отметив, что "обеспечены должны быть и права граждан Великобритании, проживающих в Евросоюзе".

"По этому вопросу достигнут хороший прогресс", — сказала британский премьер.

Очередной раунд переговоров о Brexit состоялся в Брюсселе на этой неделе. По его итогам стороны заявили о достижении определенного прогресса, но отметили, что в трех основных областях — обеспечение прав граждан, финансовые обязательства и отношения с Ирландией – некоторые вопросы остаются нерешенными.

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