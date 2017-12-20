Последнее обновление: 20.12.2017 15:18

МВФ подтвердил восстановление экономики Беларуси

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершил консультации с Беларусью в соответствии со Статьей IV.

"Экономика Беларуси восстанавливается после двух лет рецессии в результате более эффективных мер экономической политики, более благоприятных внешних условий и более активного внутреннего спроса. В третьем квартале 2017 года экономика выросла на 1,7 процента относительно того же периода предыдущего года вследствие роста потребления домашних хозяйств в результате высокого роста зарплаты и увеличения инвестиций", - говорится в сообщении.

Эксперты МВФ отмечают, что власти держат под контролем сальдо бюджета в узком определении, «однако квазифискальная деятельность в ощутимых масштабах продолжает оказывать повышательное давление на долг». Речь о том, что общее сальдо бюджета, включающее сектор государственного управления, реализация масштабного проекта АЭС и другие забалансовые операции формируют дефицит в размере 3% ВВП, «что является отражением квазифискальных операций». Прогнозируется, что государственный и гарантированный государством долг немного превысит 55% ВВП.

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