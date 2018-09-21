Европейские фондовые индексы растут вслед за мировыми площадками

Европейские фондовые индексы в пятницу присоединились к общемировому ралли и демонстрируют уверенный подъем. По итогам недели рынок готовится показать самый значительный рост с марта, сообщает агентство Bloomberg.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся в ходе торгов на 0,6% - до 384,73 пункта, максимума более чем за три недели. В лидерах роста - производители сырья, которые реагируют на повышение цен, а также финансовые компании - рост доходности гособлигаций благоприятен для банков и страховщиков.

С начала недели Stoxx 600 вырос на 1,8%.

Французский CAC 40 прибавил 0,8%, британский FTSE 100 и германский DAX - 0,9%, испанский IBEX 35 - 0,7%, итальянский FTSE MIB - 1,1%.

Оценка роста ВВП Франции во II квартале подтверждена на уровне 1,7% в годовом выражении - минимуме с начала 2017 года. По сравнению с предыдущими тремя месяцами французский ВВП увеличился на 0,2%. Оба показателя совпали с ожиданиями экспертов.

Бюджетный дефицит Великобритании превысил прогнозы в августе, увеличившись до 5,89 млрд фунтов стерлингов с 3,48 млрд фунтов за тот же месяц прошлого года.

Согласно предварительным данным IHS Markit, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в сентябре опустился до 54,2 пункта с 54,5 пункта месяцем ранее, хотя эксперты прогнозировали его сохранение на августовском уровне.

Индикатор активности в сфере услуг еврозоны поднялся в текущем месяце до 54,7 пункта с 54,4 пункта в августе, промышленный PMI, напротив, снизился с 54,6 до 53,3 пункта - минимума с сентября 2016 года, что аналитики объясняют ослаблением экспорта на фоне торговых споров.

Индекс горнодобывающих компаний в рамках Stoxx 600 прибавил 1,9% на фоне роста цен на медь на Лондонской бирже металлов на 2,3%, до $6220,50 за тонну - максимума с 9 августа. Стоимость акций KAZ Minerals подскочила на 5,8%, Glencore - на 3,4%, Anglo American - на 3%, Rio Tinto и BHP Billiton - 2,3%.

Goldman Sachs прогнозирует повышение цен на сырьевые товары до конца 2018 года, поскольку инвесторы привыкли к напряженности из-за торговой войны, а рост экономики в ведущих странах остается сильным.

Индексы финансовых компаний Европы поднялся на 1%, в том числе BNP Paribas прибавил 1,8%, Santander - 1,4%, Allianz - 1,1%, Aegon - 2,2%, Old Mutual - 4,1%.

Royal Bank of Scotland объявил в пятницу о серьезных сбоях ИТ-систем, однако его акции подорожали на 1,5% в тренде общего подъема в финансовом секторе.

С 24 сентября польские акции будут включены в индексы развитых рынков FTSE, однако аналитики сомневаются, в том что изменение классификации приведет к резкому росту цен.