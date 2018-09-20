Фондовая Европа выбрала зеленую зону

Сегодня европейские фондовые индексы повышаются, рынок пытается игнорировать растущую напряженность в отношениях между США и Китаем, а также застопорившиеся переговоры об условиях выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся в ходе торгов на 0,3% - до 381,08 пункта. В лидерах роста - производители сырья, которые реагируют на повышение цен, а также финансовые компании - рост доходности гособлигаций благоприятен для банков и страховщиков.

Британский FTSE 100 почти не изменился после публикации данных о розничной торговле.

Французский CAC 40 прибавил 0,4%, германский DAX - 0,3%, испанский IBEX 35 - 0,4%, итальянский FTSE MIB - 0,6%.

Норвежский индекс OBX прибавил 0,3%. ЦБ Норвегии в четверг повысил ключевую процентную ставку впервые с 2011 года на фоне стабилизации экономики.

Курс ценных бумаг второй по величине горнодобывающей компании мира Rio Tinto поднялся на 2% на торгах в Лондоне. Rio Tinto в четверг обнародовала подробности о выкупе собственных акций на $3,2 млрд.

Котировки акций Nestle повысились на 0,5%. Компания объявила в четверг, что рассматривает различные стратегические варианты для подразделения по производству продуктов по уходу за кожей Skin Health. Процесс, как ожидается, будет завершен к середине 2019 года. В дальнейшем Nestle планирует сосредоточить усилия в сегментах продуктов питания, напитков и БАДов.

Швейцария повысила прогноз роста ВВП в 2018 году до 2,9% - максимума за 8 лет.

Объем розничных продаж в Великобритании в августе увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Относительно того же месяца 2017 года они выросли на 3,3%.

В Консервативной партии Великобритании готовится план, в соответствии с которым премьер-министр Тереза Мэй будет вынуждена уйти в отставку в скором времени после завершения процедуры Brexit в марте 2019 года, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции внутрипартийный документ.

Между тем Т.Мэй заявила, что не планирует откладывать Brexit, несмотря на отсутствие прогресса на переговорах с ЕС.