Антимонопольные органы Беларуси и России обсуждают отмену роуминга

Антимонопольные органы России и Беларуси договорились о создании рабочей группы по выработке стратегии отмены роуминга между странами, сообщил на пресс-конференции замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

"Не так давно мы встречались с нашими белорусскими коллегами, министерством антимонопольной политики. Мы договорились создать совместную рабочую группу, одна из тем которой будет улучшение ситуации на рынке связи - в первую очередь речь идет о роуминге. Мы планируем в течение ближайших 2-3 месяцев детально эти вопросы проработать", - сказал А.Голомолзин.

Замглавы ФАС уточнил, что среди задач рабочей группы - "кардинально улучшить ситуацию" с международным роумингом между странами. В частности, регуляторы договорились проработать вопросы об отмене роуминга на оказание услуг междугородной и международной связи.

А.Голомолзин добавил, что консультации по вопросу отмены роуминга между Беларусью и Россией ведут и Минкомсвязи, и сами телеком-операторы.

"Конечно, мы хотели бы стремиться к тому, чтобы были минимальные различия в ценах между домашним регионом и регионом пребывания для наших граждан при путешествиях по нашим странам. Либо когда звонят по межгороду, по международной связи. Мы должны эти различия максимально снизить, устранить. Конкретно эти вопросы мы обговорим в течение 2 месяцев", - сказал замглавы ФАС.