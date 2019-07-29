Беларусь не готова к введению бесплатного роуминга с Россией

Россия и Беларусь не могут договориться о параметрах отмены роуминга, так как Беларусь не готова к введению бесплатных входящих для путешествующих абонентов, на чем настаивает РФ, сообщил журналистам глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.

"К сожалению, мы с коллегами из Белоруссии никак не можем прийти к общему знаменателю. Долго ведем переговоры, но не могу порадовать результатами. В какой-то момент — полгода назад — мне показалось, что мы договорились, но сейчас позиции опять достаточно сильно отличаются", — сказал Носков.

"Отличаются, прежде всего, в понимании, что такое роуминг. В нашем понимании отсутствие роуминга — это бесплатные входящие звонки. До этого мы договориться с нашими белорусскими коллегами не можем", — сказал Носков, отметив, что белорусская сторона не готова пойти на бесплатные входящие.

В конце июня 2017 года вопрос об отмене роуминга между странами обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства (СГ) Беларуси и России. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила по аналогии с ЕС отменить роуминг на территории СГ и попросила записать протокольное поручение о проработке данного вопроса министрам связи двух государств.

11 июля 2019 года посол республики в РФ Владимир Семашко заявил, что документ по отмене роуминга между Беларусью и Россией может быть подписан до 15 сентября.

«Эта тема уже давно обсуждается, — сказал он. — Есть, если мне не изменяет память, прямое поручение президентов по роумингу до 15 сентября этого года подписать соответствующий документ — об отмене роуминга в общем плане».

«Там есть какие-то нюансы, но фактически и ваше министерство, и наше министерство информации и связи уже пришли к какому-то консенсусу, — добавил Семашко. — Если президенты поручают, то надо исполнять. Я знаю, срок такой есть».