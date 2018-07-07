Минск и Москва разработают дорожную карту снижения тарифов на роуминг

Беларусь и Россия договорились до 1 августа разработать "дорожную карту" поэтапного снижения тарифов на услуги роуминга между операторами связи, сообщает пресс-служба Минсвязи и информатизации республики.

"В рамках переговоров были обсуждены вопросы дальнейшей гармонизации структуры отношений белорусских и российских операторов связи с целью повышения доступности услуг связи в роуминге на территории Союзного государства. По результатам переговоров сторонами была достигнута договоренность о разработке до 1 августа 2018 года "дорожной карты" поэтапного снижения тарифов на услуги роуминга между белорусскими и российскими операторами связи", - говорится в сообщении ведомства.

По информации пресс-службы, стороны также договорились о проведении 10 августа в Смоленске совместного заседания коллегий двух профильных министерств "с целью дальнейшего обсуждения актуальных вопросов сотрудничества".