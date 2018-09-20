Немецкие топ-менеджеры занимают третье место по зарплатам в Европе

Руководители крупных немецких концернов занимают третье место в Европе по размерам зарплаты. Более крупные вознаграждения получают лишь капитаны экономики в Швейцарии и Великобритании, сообщает агентство dpa.

По данным исследования, проведенного консалтинговой компанией Willis Towers Watson, средняя зарплата топ-менеджеров в Швейцарии в 2017 году составляла 7,76 млн евро, в Великобритании - 6,38 млн, а в Германии - 6,35 млн евро. При подсчете учитывалось базовое жалование, выплаченные за год бонусы, а также вознаграждение, выплачиваемое по частям в течение целого ряда лет.

Больше всех в 2017 году заработал глава швейцарской Roche Северин Шван (12,88 млн евро). На втором месте оказался пивной король Карлос Брито, возглавляющий AB InBEV (12,81 млн), за ним следуют глава швейцарского банка UBS Серджо Эрмотти (12,52 млн) и тогдашний шеф фармаконцерна Novartis Джозеф Хименес (11,58 млн евро). Руководитель немецкой фирмы появляется лишь на пятом месте в списке: это глава SAP Билл Макдермотт (10,79 млн евро).

В целом средние зарплаты европейских топ-менеджеров выросли в 2017 году в годовом исчислении примерно на 5 процентов - с 5,46 до 5,73 млн евро. При этом базовое жалование оставалось стабильным, повысились лишь бонусы.