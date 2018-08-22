Восточные немцы зарабатывают почти на 5 тыс. евро в год меньше, чем западные

Жители восточной Германии работают дольше, чем их соотечественники в западной части страны, а получают меньше, сообщает агентство dpa со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства, которые получила фракция Левой партии в бундестаге.

В 2017 году в среднем житель на западе Германии работал 1279 часов, тогда как на востоке (включая Берлин) - 1346 часов.

Средний доход в западной части Германии до вычета налогов и выплат в фонды социального страхования составляет 35,084 тыс. евро, а в восточной - 30,172 тыс. евро.

Самые высокие средние годовые зарплаты в 2017 году были отмечены в Гамбурге - 40177 евро, а самые низкие в земле Мекленбург - Передняя Померания на востоке Германии - 27520 евро.

Причем речь идет об усредненном годовом доходе жителей обеих частей Германии без учета их профессиональной квалификации и уровня образования.