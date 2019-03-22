В Германии зафиксирован рекордный с 2011 года рост зарплат

Номинальный, без учета инфляции, доход жителей Германии вырос в 2018 году на 3,1 процента, что стало рекордным значением с 2011 года. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. Если же инфляцию учитывать, то реальный рост зарплат составил 1,3 процента.

Согласно статистике, на востоке Германии, в землях бывшей ГДР, номинальный доход рос сильнее - там он увеличился на 3,6 процента, тогда как в западных землях только на 3,0 процента. Однако на западе страны существенно выше средняя зарплата - 53 054 евро в год без учета вычета налогов. В бывшей ГДР она составляет 40 334 евро. В обоих случаях статистика охватывает только жителей Германии, работающих на условиях полной занятости.

По данным портала Gehalt.de, выгоднее всего работать в федеральных землях Гессен, Баден-Вюртемберг и Гамбург. В среднем в этих регионах платят от 47 000 до 51 000 евро в год до вычета налогов. При этом в столицах федеральных земель заработок выше: в Штутгарте (Баден - Вюртемберг) и Мюнхене (Бавария) можно рассчитывать на 56 000 евро брутто.