Вознаграждение главы Tesla будет привязано к эффективности компании

Tesla Inc объявила во вторник, что глава компании Илон Маск не будет получать никакого гарантированного вознаграждения, и выплаты будут производиться только в том случае, если компания и ее акционеры достигнут чрезвычайно хороших показателей.

Как говорится в заявлении производителя электрокаров, вознаграждение будет зависеть от уровня рыночной капитализации и достижения оперативных целей.

“Илон (Маск) не будет получать никакого гарантированного вознаграждения - ни зарплаты, ни денежных премий, ни акций, которые просто предоставляются с течением времени”, - говорится в заявлении.

Новая система вознаграждения, которая привязана к эффективности компании, состоит из десятилетнего гранта на получение акционерных опционов, которые разделены на 12 траншей, при этом каждый из этих траншей будет предоставляться только в том случае, если требуемый уровень рыночной капитализации и целевые показатели деятельности будут достигнуты.

По сообщению Tesla, рыночная капитализация компании должна вырасти до $100 миллиардов для получения первого транша и прибавлять по $50 миллиардов для дальнейших выплат.

“Таким образом, чтобы Илон смог полностью получить вознаграждение, рыночная капитализация Tesla должна достичь $650 миллиардов”, - сообщила базирующаяся в Калифорнии компания Palo Alto.

Для выполнения оперативных целей Tesla должна будет достичь ряд целевых показателей роста выручки и скорректированной прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA), сообщила компания.