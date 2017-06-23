Последнее обновление: 23.06.2017 16:47

Tesla начала работу по созданию собственного музыкального сервиса

Категории: США Tesla

Производитель электроавтомобилей Tesla планирует создать свой собственный музыкальный сервис, который может заменить обычное радио в автомобилях его производства.

Как сообщает Bloomberg, компания Илона Маска уже начала переговоры с потенциальными партнерами.

Появившуюся информацию о планах по созданию собственного сервиса по стримингу музыки подтвердил официальный представитель компании. Он подчеркнул, что Tesla считает важным предоставлять своим клиентам возможность «слушать музыку, которую они пожелают, из тех источников, которые они выберут».

Как пишет издание Recode, доступ к сервису может предоставляться всем покупателям автомобилей Tesla, которые уже оснащены услугой подключения к интернету. В то же время, по данным источника Bloomberg, руководство компании все еще до конца не определилось, будет ли создан собственный сервис, или же в автомобили интегрируют доступ к какому-либо из уже существующих. Уже сейчас покупателям Tesla в Европе, Гонконге и Австралии доступен стриминговый сервис Spotify, а в США и Канаде компания работает с сервисом Slacker. Владельцы машин Tesla могут создать свой собственный аккаунт в Spotify автоматически, причем он будет доступен только в автомобиле.

В апреле стало известно, что Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в США, обойдя General Motors. В ходе торгов рыночная капитализация компании превысила $51,7 млрд.

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