Число буровых установок в США выросло 18-ю неделю подряд

Число буровых установок в США увеличилось восемнадцатую неделю подряд, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Количество установок в США выросло за неделю, завершившуюся 19 мая, на 8 штук до 720 против 318 годом ранее. Это самый высокий показатель с апреля 2015 года.

Фьючерсы на американскую нефть WTI сегодня торгуются выше отметки в $50 за баррель при поддержке возможного продления глобального пакта ОПЕК+.

Ожидается, что 25 мая нефтеэкспортёры согласуют решение о продлении сделки. Предыдущее соглашение, действие которого завершится в конце июня, предусматривало сокращение глобального производства нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки.

По оценкам Управления энергетической информации (EIA), добыча сланцевой нефти в США в июне может вырасти шестой месяц подряд до 5,4 миллиона баррелей в сутки – самого высокого показателя с мая 2015 года.

Эксперты Simmons & Co прогнозируют, что число буровых установок для добычи нефти и газа в среднем составит 862 в 2017 году, 1.067 – в 2018 году и 1.184 – в 2019 году.

По мнению аналитиков, американские энергетические компании в ближайшие годы будут увеличивать расходы на бурение и производство сланцев из-за ожидания роста цен на сырьё.

Так, эксперты Cowen & Co отметили, что 60 компаний, занимающихся разведкой и добычей, в среднем планируют увеличить расходы на 51 процент в 2017 году по сравнению с предыдущим годом.