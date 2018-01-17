Розничный товарооборот в 2017 году вырос на 3,8% - Белстат

Розничный товарооборот в 2017 году составил 39,2 млрд. рублей, или 103,8% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,7% розничного товарооборота республики, составил 34,3 млрд. рублей, или 104,7% в сопоставимых ценах.

Товарооборот общественного питания в 2017 году составил 2,1 млрд. рублей, или 102,3% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В 2017 году оптовый товарооборот составил 75,8 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 103,1% к уровню 2016 года.