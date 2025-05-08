Экономические суды Беларуси в I квартале возбудили 267 дел о несостоятельности и банкротстве

За I квартал 2025 года экономическими судами Беларуси возбуждено 267 дел о несостоятельности и банкротстве.

Как сообщила пресс-служба Минэкономики, 218 дел возбуждено в отношении юрлиц и 49 – индивидуальных предпринимателей.

Половина от их общего количества возбуждено в Минске. Наименьшее количество дел возбуждено в Витебском и Гродненском регионах.

Свыше 60% дел о банкротстве открывается экономическими судами по инициативе госорганов. В основном это налоговые органы и территориальные управления ФСЗН.

Среди лидеров по снижению количества возбужденных дел (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) сельское хозяйство (на 66,7%), промышленность (на 14,3%), строительство (на 10,8%), торговля (на 4,1%).