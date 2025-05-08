В 2026 году Литва выделит на оборону 5,25% своего ВВП

В 2026 году Литва будет выделять на оборону 5,25% от своего ВВП. Об этом заявил премьер-министр страны Гинтаутас Палуцкас.

По его словам, оборона государства с восточного фланга НАТО будет финансироваться из государственного бюджета за счет налогов и заимствованных средств, передает LRT.

В этом году на оборону выделяется 3,93% от валового внутреннего продукта, но после изменения геополитической ситуации Литва должна срочно создать сухопутную дивизию, подготовиться к приему немецкой бригады в Литве и выполнить другие работы по усилению безопасности.

"Совет национальной обороны договорился, что, начиная со следующего года, до 2030 года финансовые потребности (на оборону) составят 5,25-5,5% от валового внутреннего продукта того года. В бюджете на 2026 год это будет 5,25%", – сказал премьер-министр Литвы.