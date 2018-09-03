Россия введет ограничения на поставки нефтепродуктов в Беларусь с 2019 года

Экспорт российских нефтепродуктов в Белоруссию не является экономически целесообразным, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"В целом предусмотрены индикативным балансом нулевые цифры по поставкам нефтепродуктов из России в Беларусь, потому что Белоруссия обеспечивает себя полностью за счет переработки российской нефти собственными нефтепродуктами. В этой связи экономической целесообразности в том, чтобы поставлять российские нефтепродукты Белоруссии нет", - сказал министр, которого цитирует ТАСС.

Исходя из этого обстоятельства, российская и белорусская стороны в данный момент составляют баланс поставок нефтепродуктов на 2019 год.

"Мы будем устанавливать в рамках индикативного баланса и согласовывать параметры", — отметил Новак.

Министр не уточнил, о каком объеме поставок на 2019 год идет речь.