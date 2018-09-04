Белнефтехим: Россия пытается влиять на ход переговоров

Глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков обвинил Минэнерго РФ в попытках повлиять на ход переговоров о поставках нефтепродуктов в Беларусь, а также увидел отсутствие конструктивности в словах министра энергетики РФ Александра Новака.

Как сообщалось, 3 сентября Новак сказал, что считает беспошлинные поставки нефтепродуктов в Беларусь экономически нецелесообразными, и отметил необходимость введения индикативных балансов поставок на 2019 год.

«Такие заявления, считаем, имеют цель повлиять на ход переговорного процесса и лишены конструктивности», — ответил ему Рыбаков.

По словам главы Белнефтехима, введение каких-либо запретов и ограничений на поставки российских нефтепродуктов в Беларусь нарушит основные принципы договора о создании ЕАЭС.

«Отсутствие сырья снизит загрузку отдельных предприятий, что негативно скажется на конкурентоспособности белорусской нефтехимической продукции», - также посетовал Рыбаков.

Руководитель концерна упрекнул своего российского коллегу тем, что участники переговоров, с белорусской стороны, высказывают свое мнение на консультациях, а транслируют их в СМИ до завершения переговорного процесса.