Фунт стерлингов в минусе после отставки двух британских министров

Британский фунт стерлингов ослаб во вторник, поскольку отставка двух главных министров-евроскептиков породила опасения о сложном процессе выхода Великобритании из Европейского союза, в то время как иена снизилась к доллару, так как инвесторы переключились на рисковые активы.

К 8.45 фунт стерлингов подешевел на 0,23 процента к доллару до $1,3227. В понедельник валюта упала до $1,3189, после того как глава МИД Великобритании Борис Джонсон и министр, ответственный за выход страны из ЕС, Дэвид Дэвис ушли в отставку в знак протеста против планов премьера Терезы Мэй сохранить тесные связи с блоком.

Участники рынков все еще считают вероятным, что Банк Англии повысит ставки на следующем заседании, которое пройдет 2 августа, однако аналитики говорят, что полноценный политический кризис может ослабить эти ожидания.

К евро фунт опустился на 0,1 процента до 88,73 пенса за евро после падения до четырехмесячного минимума в 89,025 пенса в понедельник.

Индекс доллара, который в понедельник опустился до 93,711, минимума с середины июня, к 8.45 МСК вторника прибавил 0,11 процента, поднявшись до 94,180.

Евро подешевел на 0,08 процента до $1,1739.

К иене евро вырос на 0,21 процента до 130,48 иены, ранее достигнув максимума семи недель в 130,57 иены.

Доллар укрепился к иене на 0,29 процента до 111,16 иены, поднявшись выше 111 иен впервые с прошлого вторника.