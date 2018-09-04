Apple обнаружила производственный брак в iPhone 8

Компания Apple выявила дефекты в небольшой части смартфонов iPhone 8.

Как говорится в сообщении компании, дефектные смартфоны могут произвольно перезагружаться, не реагировать на прикосновение к экрану и не включаться, отметили в Apple.

Согласно сообщению, речь идет о смартфонах, которые были проданы в период с сентября 2017 года по март 2018-го в Австралии, Китае, Гонконге, Индии, Японии, Макао, Новой Зеландии и США.

Компания обещает бесплатно отремонтировать такие модели.

Отмечается, что для того чтобы проверить свои смартфоны, их владельцам необходимо ввести серийный номер устройства на сайте компании. В Apple уточняют, что сервисная акция, которая будет продолжаться в течение трех лет с момента первых продаж iPhone 8, не затрагивает иные модели смартфонов, в том числе iPhone 8 Plus. Другие неполадки компания также не намерена устранять бесплатно.