Apple представила обновленные компьютеры Mac, планшеты iPad Pro

Apple Inc во вторник представила обновленные версии некоторых продуктов, добавив функцию распознавания лиц в планшеты iPad Pro и оснастив ряд моделей компьютеров Mac более быстрыми процессорами и улучшенным монитором.

Компания представила новые версии iPad Pro с более тонкими рамками дисплея, увеличенным пространством экрана и функцией разблокировки при помощи распознавания лица, как на новых iPhone.

Apple сообщила, что обновленная версия Mac Book Air, впервые выпущенного в 2011 году, будет оснащена дисплеем с более высоким разрешением и более тонкой рамкой экрана. Начальная стоимость ноутбука составит $1.199, продажи начнутся 7 ноября.

Компания также сообщила об увеличении производительности и объема памяти Mac Mini, компактного компьютера, монитор и аксессуары к которому пользователи подбирают самостоятельно. Начальная стоимость новой модели составит $799.

В сентябре Apple представила новые iPhone и Apple Watch, и в последнем квартале продажи только iPhone принесли ей $141,3 миллиарда. Выручка же от более старых линеек продуктов составила $45 миллиардов.