Лукашенко просил новый кредит и не сокращать поставки нефти

На прошедшей в среду вечером в Сочи встрече с Путиным Лукашенко просил предоставить новый кредит и не сокращать поставки нефти (нефтепродуктов).

Об этом сообщает телеграмм-канал Незыгарь.

«Лукашенко рассказал о перестановках в правительстве. Просил предоставить "по-братски" новый кредит и не сокращать поставки нефти. Путин проинформировал Лукашенко о своих контактах с мировыми лидерами, сложной международной обстановке и тяжелом положении на финансовых рынках», - сообщил канал.

Лукашенко также просил «прекратить информационную войну против его семьи», «жаловался на сливы".

«По Бабичу все вопросы сняты. Указ выйдет в ближайшие дни», - также сообщил Незыгарь.

Стенограмма начала встречи:

«В.Путин: Александр Григорьевич, рад Вас видеть.

У нас с Вами сегодня ещё будет вечерняя, спортивная, программа. Но рад возможности воспользоваться этим и поговорить с глазу на глаз по вопросам, которые относятся к двусторонним и к проблемам международного характера. Имею в виду и объединения, где мы с Вами работаем совместно, и международные вопросы более широкого плана.

Мы с Вами встречаемся регулярно, тем не менее каждая из этих встреч имеет значение, очень важна для нас.

Очень рад Вас видеть. Добро пожаловать.

А.Лукашенко: Как ни банально это звучало бы, Владимир Владимирович, спасибо за приглашение немного отвлечься от наших проблем житейских, президентских.

Я ежегодно бываю здесь. Здесь есть клочок земли Белоруссии рядом с Вами, за забором. И я при любом удобном случае стараюсь сюда приехать, для того чтобы три-четыре дня отойти от тех проблем, которые всегда накатываются. Они одинаковые везде, у Вас их хватает, только в большем объёме.

Очень рад тому, что Вы сказали. Нам действительно есть о чём поговорить. Но я бы не сказал, что у нас накапливаются проблемы. У нас есть проблемы, которые решаются быстро и которые долго не решаются, но новые проблемы, к счастью, не появляются, как я проанализировал, за последнее время.

Тем не менее эти проблемы без нас никто не решит, и некоторые не наши проблемы приходится решать, как у нас часто с Вами бывает. Поэтому, действительно, есть о чём поговорить, и я буду рад, если Вы пополните мои знания в плане международных отношений, Ваших встреч, Ваших впечатлений и совместных действий на международной арене.

В.Путин: Спасибо.»

После встречи Путин отправился на международный турнир по самбо. Лукашенко ехать отказался.