Доллар дешевеет к большинству валют

Долларовый индекс опускается во вторник, трейдеры оценивают потенциальные последствия торгового соглашения между США и Мексикой.

Мексиканский песо в паре с долларом укрепляется в ходе торгов после скачка по итогам предыдущей сессии.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что США и Мексика достигли соглашения о будущем североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Д.Трамп сообщил, что после заключения новой сделки стороны намерены отказаться от названия НАФТА, заменив его на "Соглашение Соединенных Штатов и Мексики" (United States-Mexico Agreement). Канада, также являющаяся участником НАФТА, пока не достигла новых договоренностей с США.

Д.Трамп выразил надежду на то, что переговоры с Канадой начнутся в скором времени, но одновременно пригрозил Оттаве новыми пошлинами на автомобили и автокомпоненты, если она не уступит требованиям США.

"Любое торговое соглашение благоприятно для рынков капитала", - отмечает аналитик Oanda Дин Попплвелл. "Даже вчерашнее объявление о нератифицированном соглашении США и Мексики смогло подтолкнуть фондовый рынок США к новым рекордам, а курсы валют G10 и цены на сырье к многомесячным максимумам", - цитирует эксперта MarketWatch.

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился в ходе торгов во вторник на 0,2%. Более широкий WSJ Dollar Index теряет 0,1%.

Курс евро к доллару по состоянию на 16:14 мск поднялся на 0,4% - до $1,1723 по сравнению с $1,1678 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта стерлингов относительно американской валюты увеличилась на 0,3% - до $1,2928 против $1,2892 накануне.

К иене доллар стабилен и торгуется на уровне 111,08 иены как и на закрытие.

Курс доллара по отношению к мексиканскому песо опустился до 18,731 песо против 18,765 песо на закрытие предыдущих торгов.

Канадский доллар дорожает в ходе сессии: курс американской валюты упал на 0,6% - до 1,2893 канадского доллара по сравнению с 1,2967 доллара накануне.

Турецкая лира продолжает дешеветь. Участники рынка отмечают, что турецкие власти так и не предприняли эффективных мер, которые могли бы способствовать решению проблем, ставших причиной валютного кризиса в стране.