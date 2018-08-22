Кремль подтвердил предстоящую встречу Путина и Лукашенко в Сочи

В Кремле подтвердили предстоящую в среду встречу в Сочи Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня с рабочим визитом в Сочи прибывает президент Белоруссии Александр Лукашенко, и президент [Путин] продолжит рабочий день контактами с главой Белоруссии", - отметил он, передает ТАСС.

"Ожидаем также, что уже поздно вечером они вместе - главы России и Белоруссии - посетят спортивное мероприятие", - добавил представитель Кремля. О других деталях он не сообщил.

Пресс-служба Лукашенко анонсировала, что "главы государств подробно обсудят широкий спектр вопросов в развитии белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, мировую повестку дня".