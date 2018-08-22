Последнее обновление: 22.08.2018 19:50

Китайцы научились делать керамику с помощью 4D-печати

Исследователи из Университета в Гонконге изобрели первый в мире метод 4D-печати для керамики.

В основе нового метода лежит трехмерная печать с дополнительным элементом, сообщает The Siver Telegram.

Готовые изделия под действием температуры или магнитного поля могут изменять свою форму и соединяться в более сложные фигуры.

Ученые решили поэкспериментировать именно с керамикой, поскольку у нее высокая температура плавления, поэтому ее нельзя изготовить с помощью обычного лазерного принтера. Чтобы решить эту проблему, исследователи разработали «керамические чернила». Вещество, состоящее из полимеров и керамических наночастиц, делает детали податливыми для внешнего воздействия.

Изделия могут использоваться в различных сферах: керамика отличается хорошей передачей электромагнитных сигналов.

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