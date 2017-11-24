Китай взялся за разработку искусственного интеллекта нового поколения

Министерство науки и техники Китайской Народной Республики создаст рабочую группу для развития технологии искусственного интеллекта нового поколения. В нее войдут представители компаний Baidu, Alibaba и Tencent.

«Baidu (компания, владеющая разнообразными веб-сервисами) сфокусируется на развитии беспилотных авто, Alibaba (крупнейший площадка е-коммерции в Китае) - на внедрении технологии искусственного интеллекта в городскую инфраструктуру, в частности, его использовании в общественном транспорте. Компания Tencent (крупнейший интернет-провайдер Китая. - Ред.) будет изучать возможности использования искусственного интеллекта в медицинской диагностике», - говорится в сообщении газеты South China Morning Post.

Отмечается, что в состав группы войдут еще и представители компании iFlyTek, которая будет заниматься развитием голосовых технологий.

Создание рабочей группы по развитию искусственного интеллекта является частью национальной стратегии Китая по достижению глобального технологического лидерства до 2030 года. В сообщении подчеркивают, что это первый случай, когда подобные компании привлечены к осуществлению национальной стратегии Китая.

Как сообщалось ранее, во время 19-го съезда Коммунистической партии Китая председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что для дальнейшего развития страны необходимо интегрировать в реальную экономику новейшие технологии, в частности, интернет и искусственный интеллект.