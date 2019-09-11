Китай к 2020 году завершит формирование системы спутниковой навигации

Китай к 2020 году завершит формирование системы глобального спутникового позиционирования "Бэйдоу". Об этом сообщил главный инженер проекта Ян Чанфэн.

По его словам, система совместима и допускает совместное использование с американской GPS и российской ГЛОНАСС. "Бэйдоу" также будет широко использоваться в таких сферах, как интернет вещей и большие данные.

В 2018 году общий объем рынка спутниковой навигации в КНР достиг 301,5 миллиардов юаней, увеличившись на 18,3% по сравнению с 2017 годом. Объем производства спутниковой навигационной техники, достиг практически 107 миллиардов юаней. Вклад системы "Бэйдоу" в отрасль спутниковой навигации Китая составил 80%. Предполагается, что в 2020 году объем рынка спутниковой навигации Китая превысит 400 миллиардов юаней.