Искусственный интеллект превзошел человека в чтении текста

Компания Alibaba разработала модель искусственного интеллекта, который превзошел человека в чтении и понимании текста.

Как пишет "Экономическая правда" со ссылкой на Bloomberg, тест Стэнфордского университета состоит из более 100 тысяч вопросов и является одним из самых авторитетных способов оценки искусственного интеллекта.

Результат в этом тесте - 82.304, искусственного интеллекта, который создала компания Alibaba, - 82.440, а Microsoft - 82.650.

"Технологию искусственного интеллекта в будущем смогут использовать в сфере обслуживания, при создании учебных пособий, онлайн-взаимодействия с пациентами по медицинским вопросам", - отметила старший исследователь языка в Alibaba Institute Ло Си.

Напомним, Китай взялся за разработку искусственного интеллекта нового поколения.