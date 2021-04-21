В Китае разработали беспилотник-амфибию

Исследователи из Шанхайского университета Цзяотун разработали беспилотник, который может взлетать с воды и нырять.

Названный в честь китайского божества Нечжа летательный аппарат имеет фиксированные крылья вдоль фюзеляжа и роторы сверху, сообщает "Синьхуа".

Конструкция объединяет концепции подводного планера и беспилотного летательного аппарата.

По словам исследователей, аппарат может работать на глубине 50 метров под водой и имеет максимальную грузоподъемность в 5 кг.

Эксперты отмечают, что "Нечжа" можно широко использовать не только в морских поисково-спасательных операциях, но и для океанологических исследований.