Лаборатория для крупнейшего в мире радиотелескопа FAST создана на юго-западе Китая

Лаборатория для китайского диафрагменного радиотелескопа FAST, крупнейшего в мире одноканального радиотелескопа, создана в уезде Пинтан провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая.

Лаборатория, созданная Академией наук Китая, сосредоточит работу на содействии развитию технологий и исследования низкочастотной радиоастрономии с использованием FAST, сообщает агентство Синьхуа.

Новая лаборатория, известная как KLFAST, будет вести исследования, необходимые для решения наиболее актуальных вопросов мировой астрономии и удовлетворения национальных стратегических нужд Китая, сообщил один из сотрудников лаборатории.

Как стало известно, лаборатория также будет содействовать сотрудничеству по международному проекту создания крупнейшего в мире радиоинтерферометра Square Kilometer Array (SKA).

FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescopе) размещен в естественном карстовом углублении в горном районе в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. По размеру апертуры и чувствительности приемного устройства FAST не имеет аналогов в мире. Апертура диаметром 500 метров состоит из 4450 отражателей и занимает площадь, равняющуюся площади 30 футбольных полей.