Последнее обновление: 10.10.2017 17:44

К 2019 году Китай может стать ведущим производителем плоских дисплеев в мире

В 2019 году Китай станет крупнейшим производителем плоских дисплеев в мире благодаря росту инвестиций в отрасль, прогнозируют отраслевые ассоциации.

Объем вложений в запланированные или строящиеся сборочные линии для выпуска плоских дисплеев для телевизоров, компьютеров, смартфонов и других устройств достиг 800 млрд юаней ($120 млрд), свидетельствуют данные Китайской ассоциации электронной видеоиндустрии (CVIA) и Китайской ассоциации производителей оптики и оптоэлектроники (COEMA). В том числе инвестиции в производство ЖК-панелей превышают 500 млрд юаней.

В 1-м полугодии 2017 года Китай реализовал 57 млн кв. метров панелей, что составляет около трети общемирового показателя. КНР занимает второе место в мире по этому показателю после Южной Кореи.

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