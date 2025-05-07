В Беларуси продажи новых автомобилей упали в апреле на 9,9%

В Беларуси продажи новых автомобилей в апреле 2025 года упали на 9,9%. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

Согласно информации, входящие в ассоциацию дилеры в апреле реализовали 3859 авто против 4281 машин, проданных в марте.

«В целом ситуацию на рынке можно характеризовать как стабильную. О наметившихся тенденциях движения рынка, в том числе с учетом влияния на него условий автокредитования и автолизинга, можно будет судить по итогам второго квартала», - прокомментировал Геннадий Свидерский, гендиректор СЗАО «БЕЛДЖИ», который является членом правления БАА.