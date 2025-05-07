В Беларуси хотят за пятилетку построить и реконструировать более 650 объектов инфраструктуры

Власти Беларуси хотят за пятилетку построить и реконструировать более 650 объектов инфраструктуры с общим объемом финансирования свыше 20 млрд. рублей. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин, представляя депутатам программу действий правительства на 2025-2029 годы.

По его словам, в том числе планируется построить 34 больницы, 23 детских сада, 27 школ, 22 ФОКа и иные объекты.

«Улучшим транспортное сообщение между регионами. Будет построено и отремонтировано более 24,5 тыс. км дорог с объемом инвестиций около 13 млрд рублей. Создадим скоростные дорожные связки «агрогородок — райцентр — областной центр». Например, время в пути от Минска до любого города-спутника будет занимать до получаса, от населенных пунктов до областного центра — час-полтора», - сказал Турчин.