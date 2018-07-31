Внешний госдолг Беларуси за 1-ю половину 2018 года сократился на 288,2 млн. долларов

Государственный долг Республики Беларусь на 1 июля 2018 года составил 42,0 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с началом 2018 года на 207,2 млн. рублей, или на 0,5%, сообщила пресс-служба Минфина РБ.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 июля 2018 года составил 16,4 млрд. долларов США, уменьшившись с начала года на 288,2 млн. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,7%.

На погашение внешнего госдолга с начала 2018 года направлено 1 423,2 млн. долларов США, в том числе: 800,0 млн. долларов США – еврооблигации; 213,4 млн. долларов США – банки КНР; 199,6 млн. долларов США – Правительство Российской Федерации; 176,6 млн. долларов США – ЕФСР; 32,5 млн. долларов США – МБРР; 0,7 млн. долларов США – США; 0,4 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

Исполнение обязательств по внешнему госдолгу осуществлялось традиционным для Беларуси способом – рефинансированием. Для этого в январе-июне 2018 года привлечены внешние государственные займы на сумму 1 226,7 млн. долларов США, в том числе - 600,0 млн. долларов США – еврооблигации; 457,0 млн. долларов США – Правительства и банков Российской Федерации; 93,8 млн. долларов США – банков КНР; 73,3 млн. долларов США – МБРР; 2,6 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июля 2018 года составил 9,3 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 80,2 млн. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 0,9%.

За январь-июнь 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 255,5 млн. долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 190,6 млн. долларов США и 23,1 млн.рублей.