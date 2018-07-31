Последнее обновление: 31.07.2018 16:44

Беларусь хочет снова размещать облигации в российских рублях на Московской бирже

Минфин Беларуси 31 июля 2018 года подписал соглашение об оказании услуг по организации эмиссии государственных облигаций Республики Беларусь на территории Российской Федерации с Евразийским банком развития и рядом российских банков.

В число подписантов соглашения с российской стороны вошли Газпромбанк, Совкомбанк, Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

В соответствии с соглашением Газпромбанк, Совкомбанк» и Банк «ФК Открытие» назначены организаторами, Евразийский банк развития – соорганизатором размещения в 2018-2020 гг. выпусков государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь на финансовом рынке Российской Федерации.

«Размещение облигаций предполагается осуществить на Московской бирже. Параметры выпусков и сроки размещения будут определены по согласованию с организаторами», - говорится в сообщении Минфина РБ.

В 2010 году Беларусь разместила на Московской межбанковской валютной бирже двухлетние неконвертируемые процентные документарные государственные облигации на сумму 7 млрд. российских рублей. Ставка купона составила 8,7% годовых. Организаторами выпуска выступили Альфа-банк, Газпромбанк, Сбербанк России.

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