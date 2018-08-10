Последнее обновление: 10.08.2018 18:45

В России заявили о полной нелегитимности новых жестких санкций США

В России считают полностью нелегитимными новые антироссийские санкции США, которые будут введены в связи с "делом Скрипалей".

Как передает ТАСС, тему санкций президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Затрагивалась тема возможных новых недружественных шагов со стороны Вашингтона в виде торговых ограничений. Подчеркнутая полная нелегитимность подобных действий с точки зрения международного права", - заявил Песков.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что дальнейшее усиление экономических санкций против России Москва будет расценивать как объявление экономической войны.

Соединенные Штаты в среду, 8 августа, объявили, что введут новые санкциипротив России по "делу Скрипалей".

Первый этап санкций вступит в силу ориентировочно 22 августа. На этом этапеограничения будут умеренными, но через 6 месяцев в случае отказа РФ от сотрудничества может быть введена вторая волна санкций.

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