США добавили 3 российских предприятия в санкционный список

В санкционный список Государственного департамента США попали три российские организации, которые обвиняются в нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения.

В документе, который размещен в федеральном реестре, упомянуты Кумертауское авиационное производственное предприятие, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, Научно-производственное объединение машиностроения, передает РБК.

Из трех организаций ранее под санкции Госдепа уже попадало Конструкторское бюро приборостроения. В мае прошлого года его также внесли в санкционный список из-за законодательства о нераспространении оружия массового поражения. Помимо этого, тульское КБ входит и в санкционный список Минфина США, связанный с ограничениями из-за Крыма.

Научно-производственное объединение машиностроения в октябре 2017 года было включено в список CAATSA, накладывающий ограничения на экспорт оружия из России.

Госдеп не сообщает, за что конкретно наказана каждая из упомянутых организаций. Сообщается лишь, что ограничения вводятся за нарушения, установленные санкциями против Сирии, Северной Кореи и Ирана.

АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г.Шипунова», как следует из информации на сайте предприятия, занимается разработкой зенитно-ракетных пушечных комплексов «Панцирь-С», которые предназначены для противовоздушной обороны.

Кумертауское авиационное производственное предприятие входит в холдинг «Вертолеты России» и производит вертолеты ОКБ Камова.

НПО Машиностроения входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» и занимается производством ракетной и космической техники.

Помимо российских организаций под санкции попали компании из Ирака, Турции и Китая. В частности, под ограничениями оказалась компания Wuhan Sanjiang Import and Export Co., Ltd, штаб-квартира которой находится в охваченном коронавирусом Ухане.